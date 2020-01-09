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Обмін утримуваними: у 26 звільнених немає паспортів

Обмін утримуваними: у 26 звільнених немає паспортів

Київ • УНН

 • 25646 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. У 26 утримуваних, які були звільнені 29 грудня 2019 року, зараз немає паспортів. Про це кореспонденту УНН розповів начальник управління Міністерства у справах ветеранів Сергій Мокренюк.

“Зараз паспортів немає у 26 людей. В принципі немає. Немає паспортів, значить вони не можуть відкрити рахунок в банку, не можуть отримати довідку про те, що вони внутрішньо переміщені особи, не можуть звернутися до нашого Міністерства, щоб ми могли розглянути питання щодо надання матеріальної допомоги, яка передбачена постановою Кабінету міністрів. Ми з державною міграційною службою співпрацюємо, вони зараз по кожному описують що саме треба надати, а ми намагаємось зібрати до купи, щоб забезпечити їх паспортами”, — сказав Мокренюк.

Він також додав, що утримуваним допомагають знайти роботу, в залежності від їхніх навичок та того, яку роботу вони виконували раніше.

“Зараз ми її фізично шукаємо, комунікуємо з облдержадміністраціями, щоб допомогли конкретній людині найти роботу і житло. Дуже важливо, щоб було комплексно — житло і робота. Якщо нема чогось одного, дуже важко мати щось інше”, — сказав Сергій Мокренюк.

Він зазначив, що в Міністерстві немає бюджетної програми, у рамках якої виділялись би кошти на закупівлю житла для звільнених утримуваних.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулося 76 українців.

Також нагадаємо, у Мінветеранів розповіли, де розселять звільнених з полону.

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