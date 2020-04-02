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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72320 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85459 просмотра

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Ограничение экспорта во время пандемии может создать дефицит продовольствия в мире - заявление ФАО, ВОЗ и ВТО

Ограничение экспорта во время пандемии может создать дефицит продовольствия в мире - заявление ФАО, ВОЗ и ВТО

Киев  •  УНН

 • 17394 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По мере того, как страны переходят к мерам, направленным на прекращение растущей пандемии COVID-19, стоит позаботиться о минимизации возможного негативного влияния на поставки продовольствия или непредсказуемые последствия для мировой торговли и продовольственной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении Цюй Дуньюя, Тедроса Адханома Гебрейесуса и Роберто Азеведо, генеральных директоров ФАО, ВОЗ и ВТО, сообщает УНН со ссылкой на ФАО.

В заявлении отмечается, что действуя для защиты здоровья и благосостояния своих граждан, страны должны гарантировать, что любые мероприятия, связанные с торговлей, не нарушат цепь поставки продовольственных товаров. Такие перебои, включая осложнения перемещения работников сельского хозяйства и пищевой промышленности, задержки продовольственных контейнеров на границах, приводят к порче продуктов и увеличению количества пищевых отходов.

Неопределенность относительно наличия продовольствия может вызвать волну ограничений на экспорт, создавая дефицит на мировом рынке. Такая реакция может изменить равновесие между предложением и спросом на продукты питания, что приведет к резкому увеличению цен и повышение их нестабильности, заверили руководители мировых организаций.

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"По опыту предыдущих кризисов, мы знаем, что такие меры особенно губительны для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также для деятельности гуманитарных организаций, которые занимаются закупкой продуктов питания для наиболее нуждающихся уязвимых слоев населения", отмечается в заявлении.

По мнению руководителей организаций, в разгар строгой изоляции из-за COVID-19, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы торговля проходила свободно и безопасно - для избежания дефицита продовольственных товаров.

"Мы также должны обеспечить доступность в режиме реального времени информации об уровнях производства пищевых продуктов, потребления и запасов, а также о ценах на продукты", подчеркнули в ФАО, ВОЗ и ВТО.

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Прежде всего, это поможет сдерживать паническое закупки и накопления запасов продовольствия и других предметов первой необходимости.

"Настало время проявить солидарность, действовать ответственно и придерживаться нашей общей цели - повышению продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, улучшение общего благосостояния людей во всем мире. Мы должны гарантировать, что наша реакция на COVID-19 не создает необоснованного дефицита основных предметов и не усиливает голод и недоедание", заключили в заявлении.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек.

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