Обмеження експорту під час пандемії може створити дефіцит продовольства у світі – заява ФАО, ВООЗ та СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В міру того, як країни переходять до заходів, спрямованих на припинення зростаючої пандемії COVID-19, варто подбати про мінімізацію можливого негативного впливу на постачання продовольства або непередбачувані наслідки для світової торгівлі та продовольчої безпеки. Про це йдеться у спільній заяві Цюй Дуньюя, Тедроса Адханома Гебрейесуса і Роберто Азеведо, генеральних директорів ФАО, ВООЗ та СОТ, повідомляє УНН з посиланням на ФАО.
У заяві наголошується, що діючи для захисту здоров'я та добробуту своїх громадян, країни повинні гарантувати, що будь-які заходи, пов'язані з торгівлею, не порушать ланцюг постачання продовольчих товарів. Такі перебої, включаючи ускладнення переміщення працівників сільського господарства та харчової промисловості, затримки продовольчих контейнерів на кордонах, призводять до псування продуктів та збільшення кількості харчових відходів.
Невизначеність щодо наявності продовольства може викликати хвилю обмежень на експорт, створюючи дефіцит на світовому ринку. Така реакція може змінити рівновагу між пропозицією та попитом на продукти харчування, що призведе до різкого збільшення цін та підвищення їхньої нестабільності, запевнили керівники світових організацій.
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"З досвіду попередніх криз, ми знаємо, що такі заходи особливо згубні для країн з низьким рівнем доходу та дефіцитом продовольства, а також для діяльності гуманітарних організацій, які займаються закупівлею продуктів харчування для найбільш потребуючих вразливих верств населення", наголошується у заяві.
На думку керівників організацій, у розпал строгої ізоляції через COVID-19, необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб торгівля проходила вільно і безпечно - для уникнення дефіциту продовольчих товарів.
"Ми також повинні забезпечити доступність в режимі реального часу до інформації про рівні виробництва харчових продуктів, споживання та запасів, а також про ціни на продукти", підкреслили в ФАО, ВООЗ та СОТ.
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Перш за все, це допоможе стримувати панічну закупівлю та накопичення запасів продовольства й інших предметів першої необхідності.
"Настав час проявити солідарність, діяти відповідально та дотримуватися нашої спільної мети - підвищення продовольчої безпеки та безпечності харчових продуктів, покращення загального добробуту людей у всьому світі. Ми повинні гарантувати, що наша реакція на COVID-19 не створює необґрунтованого дефіциту основних предметів та не посилює голод і недоїдання", підсумували у заяві.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона осіб.