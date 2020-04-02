Обмеження експорту під час пандемії може створити дефіцит продовольства у світі – заява ФАО, ВООЗ та СОТ

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В міру того, як країни переходять до заходів, спрямованих на припинення зростаючої пандемії COVID-19, варто подбати про мінімізацію можливого негативного впливу на постачання продовольства або непередбачувані наслідки для світової торгівлі та продовольчої безпеки. Про це йдеться у спільній заяві Цюй Дуньюя, Тедроса Адханома Гебрейесуса і Роберто Азеведо, генеральних директорів ФАО, ВООЗ та СОТ, повідомляє УНН з посиланням на ФАО.