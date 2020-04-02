Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на 5:50 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 47208 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 13155 осіб, в Іспанії – 9387, США - 5116 і Франції - 4043. У Китаї – 3316 осіб.
Всього у світі 935817 інфікованих. У свою чергу, одужали 193700 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (215417), Італія (110574), Іспанія (104118), Німеччина (77981), Франція (57763) та Іран (47593).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.