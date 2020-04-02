Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 47208 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 13155 человек, в Испании - 9387, США - 5116 и Франции - 4043. В Китае - 3316 человек.
Всего в мире 935817 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 193700 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (215417), Италия (110574), Испания (104118), Германия (77981), Франция (57763) и Иран (47593).
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.