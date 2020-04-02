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Конференцію ООН зі зміни клімату перенесли на наступний рік через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Конференція ООН зі зміни клімату 2020 року (COP26), що планувалася з 9 листопада по 19 листопада в шотландському місті Глазго, перенесена на наступний рік через пандемію коронавірусу. Про це повідомив в Twitter британський міністр у справах бізнесу і голова конференції Алок Шарма, передає УНН.

"Світ стикається з безпрецедентним глобальним викликом, і країни обґрунтовано зосереджені на боротьбі з COVID-19. У зв'язку з цим COP26 була відкладена", - написав Шарма.

"Ми продовжимо роботу з партнерами, щоб вирішити амбітні (завдання), необхідні для подолання кліматичної кризи, і узгодимо нову дату", - додав міністр.

Нагадаємо, у Женеві дев'ять співробітників ООН заразилися коронавірусом.

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