Конференцию ООН по изменению климата перенесли на следующий год из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, передает УНН.
"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с COVID-19. В этой связи COP26 была отложена", - написал Шарма.
"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.
Напомним, в Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом.