Конференцию ООН по изменению климата перенесли на следующий год из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62936 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87519 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85637 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103794 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86779 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102800 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105891 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130951 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 14:51 • 73591 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103699 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109197 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107593 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107137 просмотра
Актуальное
Конференцию ООН по изменению климата перенесли на следующий год из-за коронавируса

Конференцию ООН по изменению климата перенесли на следующий год из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, передает УНН.

"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с COVID-19. В этой связи COP26 была отложена", - написал Шарма.

"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.

Напомним, в Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом.

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