В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Девять сотрудников штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН) в Женеве заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила представитель ООН Алессандра Веллуччи, передает УНН со ссылкой на China.org.
"Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала", — отметила она.
По ее словам, организация тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения по вопросу предотвращения и подготовительным мероприятиям.
Напомним, ранее двое сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом.