У Женеві дев'ять співробітників ООН заразилися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дев'ять співробітників штаб-квартири Організації об'єднаних націй (ООН) в Женеві заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомила представник ООН Алессандра Веллуччі, передає УНН з посиланням на China.org.
"Відділення ООН в Женеві підтвердило станом на 30 березня дев'ять випадків хвороби, викликаної коронавірусом (COVID-19), серед персоналу", - зазначила вона.
За її словами, організація тісно співпрацює з урядом Швейцарії та Всесвітньою організацією охорони здоров'я з питання запобігання та підготовчими заходами.
Нагадаємо, раніше двоє співробітників ВООЗ заразилися коронавірусом.