Двоє співробітників ВООЗ заразилися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка веде глобальну боротьбу з пандемією коронавіруса, заявив у вівторок, що було підтверджено зараження двох їхніх співробітників коронавірусною інфекцією", - пишуть у виданні.
Так, це перші випадки зараження коронавірусом серед співробітників ВООЗ в Женеві, Швейцарія.
"Співробітники покинули офіс, а вже вдома виявили симптоми. Їх перевірили і підтвердили COVID-19. Тому у нас є два підтверджених випадки", - заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.
Він підкреслив, що в штаб-квартирі ВООЗ працюють близько 2400 співробітників і консультантів, і більшість з них вже перейшли на віддалену роботу.
Відзначається, що в Швейцарії зафіксовано понад 2200 випадків коронавіруса, тому урядом було вжито низку заходів, включаючи мобілізацію 8 тисяч військовослужбовців для боротьби з поширенням інфекції.
Нагадаємо, що станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 7,154 тисяч осіб.