Части иранской кассетной ракеты упали возле посольства Украины в Израиле - МИД

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

Части вражеской ракеты приземлились в 30 метрах от дипломатического учреждения. Посетители находились внутри здания, поэтому никто не пострадал.

Части иранской кассетной ракеты упали возле посольства Украины в Израиле - МИД

Части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник в X, пишет УНН.

- сообщил Сибига.

- сообщил Сибига.

Как подчеркнул глава МИД Украины, "этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе". "Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и базовые нормы человеческой жизни", - отметил министр.

"Важно, чтобы все были объединены в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад. И давление на режимы в Тегеране и москве должно постоянно усиливаться", - подчеркнул Сибига.

