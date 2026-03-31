Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Частини іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі - МЗС

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Частини ворожої ракети приземлилися за 30 метрів від дипломатичної установи. Відвідувачі перебували всередині будівлі, тому ніхто не постраждав.

Частини іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі - МЗС

Частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок у X, пише УНН.

Сьогодні вранці частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. На щастя, відвідувачі перебували всередині, і ніхто не постраждав

- повідомив Сибіга.

Як наголосив голова МЗС України, "цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні". "Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й базові норми людського життя", - зазначив міністр.

"Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок. І тиск на режими в Тегерані та москві має постійно посилюватися", - підкреслив Сибіга.

Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ30.03.26, 21:14 • 8212 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Ізраїль
Тегеран
Україна