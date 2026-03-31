Частини іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі - МЗС

Частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок у X, пише УНН.

Сьогодні вранці частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. На щастя, відвідувачі перебували всередині, і ніхто не постраждав - повідомив Сибіга.

Як наголосив голова МЗС України, "цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні". "Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й базові норми людського життя", - зазначив міністр.

"Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок. І тиск на режими в Тегерані та москві має постійно посилюватися", - підкреслив Сибіга.

