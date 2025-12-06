$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 10021 просмотра
Облачно с прояснениями и умеренный ветер: синоптики дали прогноз на 7 декабря

Киев • УНН

 • 50 просмотра

7 декабря в Украине ожидается облачность с прояснениями и умеренный ветер. Температура будет колебаться от легкого мороза ночью до плюсовых отметок днем, без осадков.

Облачно с прояснениями и умеренный ветер: синоптики дали прогноз на 7 декабря

Синоптики прогнозируют, что 7 декабря в Украине будет облачность с прояснениями и умеренным ветром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Ожидается юго-восточный и восточный ветер 7–12 м/с. На юге и юго-востоке местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура – от легкого мороза до плюсовых отметок. Ночью прогнозируют от +2° до -3°. Днем температура составит от +1° до +6°. На юге и Закарпатье будет теплее: ночью от +1° до +6°, днем от +4° до +9°.

Синоптическая ситуация в целом стабильная: осадков не ожидается, а погода останется прохладной с локальными порывами ветра.

Напомним

В субботу, 6 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Одесская область
Закарпатская область
Крым
Украина