Облачно с прояснениями и умеренный ветер: синоптики дали прогноз на 7 декабря

Синоптики прогнозируют, что 7 декабря в Украине будет облачность с прояснениями и умеренным ветром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Ожидается юго-восточный и восточный ветер 7–12 м/с. На юге и юго-востоке местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура – от легкого мороза до плюсовых отметок. Ночью прогнозируют от +2° до -3°. Днем температура составит от +1° до +6°. На юге и Закарпатье будет теплее: ночью от +1° до +6°, днем от +4° до +9°.

Синоптическая ситуация в целом стабильная: осадков не ожидается, а погода останется прохладной с локальными порывами ветра.

Напомним

В субботу, 6 декабря, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет достигать +1..+6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6..11 градусов тепла.