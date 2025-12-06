Хмарно з проясненнями та помірний вітер: синоптики дали прогноз на 7 грудня

Синоптики прогнозують, що 7 грудня в Україні буде хмарність з проясненнями та помірним вітром. Про це повідомляє УНН з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Очікується південно-східний та східний вітер 7–12 м/с. На півдні та південному сході місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура – від легкого морозу до плюсових позначок. Вночі прогнозують від +2° до -3°. Вдень температура становитиме +1° до +6°. На півдні та Закарпатті буде тепліше: уночі +1°до +6°, удень +4° до +9°.

Синоптична ситуація загалом стабільна: опадів не очікується, а погода залишиться прохолодною з локальними поривами вітру.

Нагадаємо

У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла.