Хмарно з проясненнями та помірний вітер: синоптики дали прогноз на 7 грудня

09:02 • 10008 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 17494 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 20080 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 30667 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 41262 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32444 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 60060 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38260 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36747 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47223 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 7954 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 6938 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 6354 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 5448 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 4152 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 4474 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 28198 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 43455 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 60060 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 53586 перегляди
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24339 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32670 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34725 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48652 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47852 перегляди
Хмарно з проясненнями та помірний вітер: синоптики дали прогноз на 7 грудня

Київ • УНН

 • 28 перегляди

7 грудня в Україні очікується хмарність з проясненнями та помірний вітер. Температура коливатиметься від легкого морозу вночі до плюсових позначок вдень, без опадів.

Хмарно з проясненнями та помірний вітер: синоптики дали прогноз на 7 грудня

Синоптики прогнозують, що 7 грудня в Україні буде хмарність з проясненнями та помірним вітром. Про це повідомляє УНН з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Очікується південно-східний та східний вітер 7–12 м/с. На півдні та південному сході місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура – від легкого морозу до плюсових позначок. Вночі прогнозують від +2° до -3°. Вдень температура становитиме +1° до +6°. На півдні та Закарпатті буде тепліше: уночі +1°до +6°, удень +4° до +9°.

Синоптична ситуація загалом стабільна: опадів не очікується, а погода залишиться прохолодною з локальними поривами вітру.

Нагадаємо

У суботу, 6 грудня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме +1..+6 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму до 6..11 градусів тепла.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Одеська область
Закарпатська область
Крим
Україна