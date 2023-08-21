Обворовывал надгробия на Лычаковском кладбище: во Львове задержали вора

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“За вором наши охранники „охотились“ около месяца — с того времени, как к нам начали поступать жалобы о пропаже колец из склепов. „Вычислить“ его удалось с помощью видеокамер, где зафиксировано как человек похищает кольца. И сегодня охранники задержали его возле могил на поле № 49. Похищенные кольца, изготовленные преимущественно из бронзы или латуни, злоумышленник сдавал на металлолом. Рыночная цена одного такого аксессуара для склепа колеблется в пределах 1 — 5 тысяч гривен”, — рассказал Александр Дмитрив.

Также известно, что пока 9 заявлений о краже колец из склепов передано в правоохранительные органы.

“Но на самом деле краж было больше — просто некоторые родственники не захотели писать соответствующих заявлений”, — отметил Александр Дмитрив.

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