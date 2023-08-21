Обкрадав гробівці на Личаківському цвинтарі: у Львові затримали крадія

Цитата

“За крадієм наші охоронці „полювали“ близько місяця — з того часу, як до нас почали надходити скарги щодо зникнення кілець з гробівців. „Вичислити“ його вдалося за допомогою відеокамер, де зафіксовано як чоловік викрадає кільця. І сьогодні охоронці затримали його біля могил на полі № 49. Викрадені кільця, що виготовлені переважно з бронзи або латуні, зловмисник здавав на металобрухт. Ринкова ціна одного такого аксесуару для склепу коливається в межах 1 — 5 тисяч гривень”, — розповів Олександр Дмитрів.

Також відомо, що наразі 9 заяв про крадіжку кілець з гробівців передано до правоохоронних органів.

“Але насправді крадіжок було більше — просто деякі родичі не захотіли писати відповідних заяв”, — зазначив Олександр Дмитрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понівечив могилу військового: прокуратура Черкащини повідомила про підозру