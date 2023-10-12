Обещал "решить вопрос" в Верховном Суде за 10 тыс. долл.: задержан адвокат

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Правоохранители задержали адвоката, который обещал договориться о принятии «правильного» решения в Верховном Суде за деньги, которые намеревался присвоить, сообщила Нацполиция в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, потерпевший - предприниматель из Ровенской области, который оспаривал решение Государственной налоговой службы относительно начисленных и уплаченных налогов и уже выиграл суды первой и второй инстанций.

При подготовке к рассмотрению дела в Кассационном административном суде бизнесмен обратился к адвокату за правовой консультацией.

"Адвокат решил воспользоваться моментом и начал запугивать «клиента» негативным рассмотрением дела, а затем за 10 000 долларов США обещал договориться о принятии «правильного» решения. Однако эти деньги он хотел присвоить", - отмечается в сообщении.

Впоследствии потерпевший заподозрил адвоката в мошеннических действиях и обратился в правоохранительные органы: следователи Нацполиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины провели обыски в офисе подозреваемого и изъяли у него технику, с которой он вел переписку с потерпевшим, и 10 000 долларов США, которые он спрятал в принтере.

За совершенные преступления фигуранту грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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