Обещал "решить вопрос" в Верховном Суде за 10 тыс. долл.: задержан адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Правоохранители задержали адвоката, который обещал договориться о принятии «правильного» решения в Верховном Суде за деньги, которые намеревался присвоить, сообщила Нацполиция в четверг, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, потерпевший - предприниматель из Ровенской области, который оспаривал решение Государственной налоговой службы относительно начисленных и уплаченных налогов и уже выиграл суды первой и второй инстанций.
При подготовке к рассмотрению дела в Кассационном административном суде бизнесмен обратился к адвокату за правовой консультацией.
"Адвокат решил воспользоваться моментом и начал запугивать «клиента» негативным рассмотрением дела, а затем за 10 000 долларов США обещал договориться о принятии «правильного» решения. Однако эти деньги он хотел присвоить", - отмечается в сообщении.
Впоследствии потерпевший заподозрил адвоката в мошеннических действиях и обратился в правоохранительные органы: следователи Нацполиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины провели обыски в офисе подозреваемого и изъяли у него технику, с которой он вел переписку с потерпевшим, и 10 000 долларов США, которые он спрятал в принтере.
За совершенные преступления фигуранту грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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