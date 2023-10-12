Обіцяв "вирішити питання" у Верховному Суді за 10 тис. дол.: затримано адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали адвоката, який обіцяв домовитися про ухвалення «правильного» рішення у Верховному Суді за гроші, що мав намір присвоїти, повідомила Нацполіція у четвер, пише УНН.
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Як повідомляється, потерпілий - підприємець із Рівненщини, який оскаржував рішення Державної податкової служби щодо нарахованих та сплачених податків і вже виграв суди першої та другої інстанцій.
При підготовці до розгляду справи у Касаційному адміністративному суді бізнесмен звернувся до адвоката за правовою консультацією.
"Адвокат вирішив скористатися моментом і почав залякувати «клієнта» негативним розглядом справи, а відтак за 10 000 доларів США обіцяв домовитися про ухвалення «правильного» рішення. Однак ці гроші він хотів присвоїти", - зазначається у повідомленні.
Згодом потерпілий запідозрив адвоката у шахрайських діях і звернувся до правоохоронних органів: слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели обшуки в офісі підозрюваного і вилучили у нього техніку, з якої він вів переписку з потерпілим, та 10 000 доларів США, які він сховав у принтері.
За вчинені злочини фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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