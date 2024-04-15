Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

Сообщено подозрение 4 должностным лицам железной дороги российской федерации, - как выяснил Офис Генерального прокурора Украины, подозреваемые обеспечивали беспрепятственную перевозку железнодорожным транспортом личного состава и военной техники для вооруженных сил рф. По данным следствия, это представители Федерального железнодорожного транспорта рф, ОАО "Российская железная дорога", ФГУП "Крымская железная дорога", передает УНН.

Переправляли личный состав, боеприпасы и военную технику для армии рф - сообщено о подозрении 4 должностным лицам оккупационной железной дороги - говорится в сообщении.

О подозрении руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта рф, генеральному директору ОАО "Российская железная дорога", генеральному директору так называемого ФГУП "Крымская железная дорога" и и.о. гендиректора так называемого ФГУП "Железные дороги Новороссии". Указанным фигурантам инкриминируют пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые обеспечили быструю и беспрепятственную перевозку железнодорожным транспортом личного состава, боеприпасов, военной техники и другого груза для вооруженных сил РФ.

Такими действиями они предоставили высшему руководству рф и ссс рф средства для устранения препятствий в ведении агрессивной войны против Украины.

Напомним,

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