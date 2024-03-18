Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

Во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая организовала услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста. Используя свою группу инвалидности, фигурантка предлагала заключить "клиентам" брак за $10000, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины и Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Женщина, имея группу инвалидности, предлагала заключить "клиентам" брак за $10000 - говорится в сообщении.

В дальнейшем псевдонареченный, согласно замыслу, должен был пересечь границу как осуществляющий сопровождение лица с инвалидностью.

Организатора незаконной схемы задержали правоохранители после содержания ею части денежного транша.

Следователи полиции сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним,

За время военного положения украинские пограничники разоблачили более 380 организаторов, которые за деньги обещают людям "помощь" в незаконном пересечении границы. Больше всего случаев незаконного пересечения границы фиксируется на участках с Молдовой и Румынией.

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