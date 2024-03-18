Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

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Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого
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Столтенберг назвал незаконным проведение выборов рф на оккупированных территориях Украины и Грузии
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Критически важно: Зеленский обсудил с сенатором США Грэмом пакет помощи для Украины
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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым и обсудил сотрудничество в поддержке ВСУ, подчеркнув необходимость непрерывных поставок оружия и лечения раненых солдат.
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Майор Илья Евлаш назначен новым начальником Службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.