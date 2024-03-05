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Демченко: спроби незаконного перетину кордону продовжуються, вже викрито понад 380 організаторів

Київ • УНН

 • 27302 перегляди

За час дії воєнного стану в Україні прикордонники викрили понад 380 організаторів, які допомагали людям нелегально перетинати кордон, причому найбільше спроб було здійснено в Молдові та Румунії.

Демченко: спроби незаконного перетину кордону продовжуються, вже викрито понад 380 організаторів

За час воєнного стану українські прикордонники викрили понад 380 організаторів, які за кошти обіцяють людям "допомогу" у незаконному перетині кордону. Найбільше випадків незаконного перетину кордону фіксується на ділянках з Молдовою та Румунією, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Такі спроби фіксуються щоденно і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Також спроби незаконного перетину кордону продовжують фіксуватися по пункту пропуску, на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але тут діють правила перетину кордону і порушники намагаються використовувати або підроблені документи, або підкупити інспекторів

- сказав Демченко.

Він додав, що кілька тижнів тому почав працювати інформаційний обмін між ДПСУ та реєстром призовників та військовозобов’язаних, що надає прикордонникам можливість відразу перевірити достовірність військово-облікових документів, які видаються в ТЦК, які відповідно до правил дають їм право на перетин кордону.

"Бо серед підробок левову частку становлять саме військово-облікові документи, які начебто громадянам у ТЦК, але під час ретельної перевірки, у тому числі контакту з військкоматом, ми встановлюємо, що вони підроблені", - додав Демченко.

Речник також зазначив, що найбільше випадків незаконного перетину кордону фіксується на ділянках з Молдовою та Румунією.

Загалом за час дії воєнного стану вже викрито понад 380 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону

- резюмував Демченко.

Нагадаємо

Сьогодні, 5 березня, прикордонники виявили тіло чоловіка в річці Тиса, який, ймовірно, загинув під час спроби незаконно перетнути кордон.

Павло Башинський

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