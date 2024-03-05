Демченко: спроби незаконного перетину кордону продовжуються, вже викрито понад 380 організаторів

За час воєнного стану українські прикордонники викрили понад 380 організаторів, які за кошти обіцяють людям "допомогу" у незаконному перетині кордону. Найбільше випадків незаконного перетину кордону фіксується на ділянках з Молдовою та Румунією, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Такі спроби фіксуються щоденно і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Також спроби незаконного перетину кордону продовжують фіксуватися по пункту пропуску, на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але тут діють правила перетину кордону і порушники намагаються використовувати або підроблені документи, або підкупити інспекторів