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Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов

Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 14:00  •  1251 просмотра

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За время действия военного положения в Украине пограничники разоблачили более 380 организаторов, которые помогали людям нелегально пересекать границу, причем больше всего попыток было осуществлено в Молдове и Румынии.

За время военного положения украинские пограничники разоблачили более 380 организаторов, которые за деньги обещают людям "помощь" в незаконном пересечении границы. Больше всего случаев незаконного пересечения границы фиксируется на участках с Молдовой и Румынией, рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

К сожалению, попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Такие попытки фиксируются ежедневно и по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска. Также попытки незаконного пересечения границы продолжают фиксироваться по пункту пропуска, на путях, где можно легально пересекать границу, но здесь действуют правила пересечения границы и нарушители пытаются использовать или поддельные документы, или подкупить инспекторов

- сказал Демченко.

Он добавил, что несколько недель назад начал работать информационный обмен между ГПСУ и реестром призывников и военнообязанных, что дает пограничникам возможность сразу проверить достоверность военноучетных документов, выдаваемых в ТЦК, которые в соответствии с правилами дают им право на пересечение границы.

"Потому что среди подделок львиную долю составляют именно военно-учетные документы, которые вроде бы гражданам в ТЦК, но во время тщательной проверки, в том числе контакта с военкоматом, мы устанавливаем, что они поддельные", - добавил Демченко.

Спикер также отметил, что больше всего случаев незаконного пересечения границы фиксируется на участках с Молдовой и Румынией.

"Всего за время действия военного положения уже разоблачено более 380 таких преступных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - резюмировал Демченко.

Напомним,

Сегодня, 5 марта, пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса, который, вероятно, погиб при попытке незаконно пересечь границу.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
moldovaМолдова
Демченко: спроби незаконного перетину кордону продовжуються, вже викрито понад 380 організаторів
Demchenko: attempts to illegally cross the border continue, more than 380 organizers have already been exposed
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Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов

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