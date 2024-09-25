Обеспечит справедливый мир: Румыния поддержала мирную инициативу Зеленского

Румыния полностью поддерживает Формулу мира президента Зеленского и будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это будет нужно. Об этом в выступлении перед Генассамблеей ООН сказал президент Румынии Клаус Йоханнис пишет Digi24, передает УНН.

Детали

Румыния оказала мощную и многомерную поддержку Украине и ее народу, и мы стремимся поддерживать ее столько, сколько потребуется. В то же время Румыния продолжит свою безоговорочную поддержку укрепления устойчивости Республики Молдова, второй страны, которая больше всего пострадала от этой войны - заявил Йоханнис.

По его словам, эта жестокая война уже повлияла на нации и людей во всем мире и угрожает не только региональной, но и мировой безопасности.

Кроме того, президент отметил решающую роль, которую играет Румыния в содействии экспорту зерна из Украины через свои порты на Дунае и Черном море.

Долгосрочный конфликт неприемлем, и мы должны оставаться твердыми в своей позиции. Украина нуждается в решительной поддержке всех государств-членов ООН, решительно настроенных уважать международное право и Устав ООН. Румыния полностью поддерживает мирную инициативу президента Зеленского. Это единственный подход, который может обеспечить справедливый и прочный мир и полностью согласуется с Уставом ООН и международным правом - убежден Йоханнис.

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Вместе с тем президент Румынии уверен, что ООН должна быть «более доступной для общественности и с большей актуальностью», быть организацией, в которой молодые люди могут иметь право голоса в проблемах.

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Вот почему так срочно был необходим Пакт ради будущего. Чтобы придать новую форму и новую цель нашему видению для следующих поколений - пояснил президент Румынии



Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что без Украины не может быть справедливого мира. Он подчеркнул, что украинский народ больше всего страдает от войны, развязанной Россией.