Забезпечить справедливий мир: Румунія підтримала мирну ініціативу Зеленського

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Київ • УНН

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Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про повну підтримку Формули миру Зеленського. Румунія продовжить надавати багатовимірну допомогу Україні та сприяти експорту українського зерна.

Румунія повністю підтримує Формулу миру президента Зеленського та буде підтримувати Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно. Про це  у виступі перед Генасамблеєю ООН сказав президент Румунії Клаус Йоганніс пише Digi24, передає УНН.

Деталі

Румунія надала потужну та багатовимірну підтримку Україні та її народу, і ми прагнемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Водночас Румунія продовжить свою беззастережну підтримку зміцнення стійкості Республіки Молдова, другої країни, яка найбільше постраждала від цієї війни

- заявив Йоганніс. 

За його словами,  ця жорстока війна вже вплинула на нації та людей у всьому світі й загрожує не тільки регіональній, а й світовій безпеці.

Окрім того, президент наголосив  на вирішальній ролі, яку відіграє Румунія у сприянні експорту зерна з України через свої порти на Дунаї та Чорному морі.

Довгостроковий конфлікт є неприйнятним, і ми повинні залишатися твердими у своїй позиції. Україна потребує рішучої підтримки всіх держав-членів ООН, рішуче налаштованих поважати міжнародне право та Статут ООН. Румунія повністю підтримує мирну ініціативу президента Зеленського. Це єдиний підхід, який може забезпечити справедливий і міцний мир і повністю узгоджується зі Статутом ООН та міжнародним правом

- переконаний  Йоганніс.

Доповнення

Разом з тим президент Румунії впевнений, що ООН повинна бути "більш доступною для громадськості та з більшою актуальністю", бути організацією, в якій молоді люди можуть мати право голосу в проблемах.

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Ось чому так терміново був необхідний Пакт заради майбутнього. Щоб надати нову форму та нову мету нашому баченню для наступних поколінь

- пояснив президент Румунії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що без України не може бути справедливого миру. Він підкреслив, що український народ найбільше страждає від війни, розв'язаної Росією.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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