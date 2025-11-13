Обещал оформить «липовые» документы для уклонения от мобилизации: в Одесской области задержали предприимчивого врача
Киев • УНН
Сотрудник медучреждения в Одесской области организовал схему нелегального уклонения от мобилизации для мужчин и выдавал фиктивные медицинские заключения.
В Одесской области разоблачили сотрудника частного медицинского учреждения в незаконных сделках. Он за деньги помогал мужчинам призывного возраста избежать службы в армии на основании медицинских заключений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Подробности
Местный врач в одном из частных медицинских центров предложил мужчине воспользоваться его знакомствами и помочь оформить документы по уходу за матерью из-за ее состояния здоровья для получения отсрочки от службы как якобы опекун женщины. История болезни была фиктивная, а диагноз только "на бумагах".
За это врач потребовал предоставить ему 7 тысяч долларов двумя частями: 4 тысячи долларов аванса, а остаток — после оформления отсрочки. Задержанный даже попросил предоставить ему копии личных документов, необходимых для сделки.
Внутренняя безопасность полиции и следователи одесской полиции задержали врача сразу после получения части денег – 4 тысяч долларов. Вещественные доказательства изъяли.
Фигуранту уже вручено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним
Правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации, задержав 20 организаторов, которые за 3-14 тыс. долларов США предлагали фиктивные справки, оформление на учебу или работу, а также маршруты бегства за границу. Среди задержанных – врач-рентгенолог, работники транспортной компании, специалист земельного отдела горсовета.