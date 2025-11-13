Обещал оформить «липовые» документы для уклонения от мобилизации: в Одесской области задержали предприимчивого врача

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
14:40 • 10507 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8720 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12119 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34556 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27712 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31394 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34217 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 10507 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34556 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 31041 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28525 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 95992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50053 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50369 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40522 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79081 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78814 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

Обещал оформить «липовые» документы для уклонения от мобилизации: в Одесской области задержали предприимчивого врача

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Сотрудник медучреждения в Одесской области организовал схему нелегального уклонения от мобилизации для мужчин и выдавал фиктивные медицинские заключения.

Обещал оформить «липовые» документы для уклонения от мобилизации: в Одесской области задержали предприимчивого врача

В Одесской области разоблачили сотрудника частного медицинского учреждения в незаконных сделках. Он за деньги помогал мужчинам призывного возраста избежать службы в армии на основании медицинских заключений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Подробности

Местный врач в одном из частных медицинских центров предложил мужчине воспользоваться его знакомствами и помочь оформить документы по уходу за матерью из-за ее состояния здоровья для получения отсрочки от службы как якобы опекун женщины. История болезни была фиктивная, а диагноз только "на бумагах".

За это врач потребовал предоставить ему 7 тысяч долларов двумя частями: 4 тысячи долларов аванса, а остаток — после оформления отсрочки. Задержанный даже попросил предоставить ему копии личных документов, необходимых для сделки.

Внутренняя безопасность полиции и следователи одесской полиции задержали врача сразу после получения части денег – 4 тысяч долларов. Вещественные доказательства изъяли.

Фигуранту уже вручено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним

Правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации, задержав 20 организаторов, которые за 3-14 тыс. долларов США предлагали фиктивные справки, оформление на учебу или работу, а также маршруты бегства за границу. Среди задержанных – врач-рентгенолог, работники транспортной компании, специалист земельного отдела горсовета.

Лилия Подоляк

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Одесская область
Украина