Обіцяв оформити "липові" документи для уникнення мобілізації: на Одещині затримали підприємливого лікаря

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Працівник медзакладу на Одещині організував схему нелегального ухилення від мобілізації для чоловіків і видавав фіктивні медичні заключення.

Обіцяв оформити "липові" документи для уникнення мобілізації: на Одещині затримали підприємливого лікаря

На Одещині на незаконних оборудках викрили працівника приватного медзакладу. Він за гроші допомагав чоловікам призовного віку уникнути служби в армії на підставі медичних заключень. Про це інформує УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Деталі

Місцевий лікар в одному з приватних медичних центрів запропонував чоловікові скористатися його знайомствами та допомогти оформити документи щодо догляду за матір’ю через її стан здоров’я для отримання відстрочки від служби як нібито опікун жінки. Історія хвороби була фіктивна, а діагноз лише "на паперах".

За це лікар висунув вимогу надати йому 7 тисяч доларів двома частинами: 4 тисячі доларів авансу, а залишок — після оформлення відстрочки. Затриманий навіть попросив надати йому копії особистих документів, необхідних для оборудки. 

Внутрішня безпека поліції та слідчі одеської поліції затримали лікаря одразу після отримання частини грошей – 4 тисяч доларів. Речові докази вилучили. 

Фігуранту вже вручена підозра за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. 

Нагадаємо

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Одеська область
Україна