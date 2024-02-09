ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников

При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов в этом году состоялось уже три обмена военнопленных между рф и Украиной. ОАЭ и в дальнейшем будут прилагать усилия для поиска мирного урегулирования и смягчения гуманитарных последствий войны. Об этом сообщает WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ, пишет УНН.

Министерство подтвердило приверженность ОАЭ продолжению усилий, направленных на поиск мирного решения конфликта в Украине, подчеркнув свою последовательную позицию в призывах к дипломатии, диалогу и деэскалации, а также стремление поддерживать все инициативы, которые смягчают гуманитарные последствия кризиса, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что благодаря посредничеству ОАЭ в начале января 2024 года дважды удалось освободить пленных из россии и Украины, а также еще одно успешное посредничество в декабре 2022 года, которое привело к освобождению и обмену двумя пленными между США и рф.

Напомним

8 февраля, Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что благодаря сотрудничеству с ОАЭ и другими друзьями Украины, удалось вернуть домой еще 100 защитников из российского плена, а общее количество возвращенных с начала войны составляет 3135 человек.

Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя