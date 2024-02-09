Буданов розповів, хто та як сприяв крайньому обміну військовополоненими
Київ • УНН
Завдяки співпраці з ОАЕ та іншими друзями України, вдалось повернути додому ще 100 захисників з російського полону, а загальна кількість повернених з початку війни становить 3135 осіб.
Голова ГУР Кирило Буданов розповів журналістам про те, як Україна повертає додому своїх захисників із полону, та хто в цьому сприяє. Частину інтерв’ю Буданов опублікував на своїй сторінці у телеграм, передає УНН.
Сьогодні Україна повернула додому ще 100 Захисників з російського полону. Не припиняємо докладати зусиль, аби визволити з полону всіх наших людей.
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Буданов нагадав журналістам, що кількість повернених в Україну від початку повномасштабної війни вже досягла цифри у 3135 захисників та захисниць.
Він також зазначив що робота із визволення наших оборонців з полону триває, і цьому сприяють друзі України. Зокрема й представники з ОАЕ.
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Ввечері 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців. Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
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