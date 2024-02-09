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Буданов розповів, хто та як сприяв крайньому обміну військовополоненими

Буданов розповів, хто та як сприяв крайньому обміну військовополоненими

Київ • УНН

 • 32300 перегляди

Завдяки співпраці з ОАЕ та іншими друзями України, вдалось повернути додому ще 100 захисників з російського полону, а загальна кількість повернених з початку війни становить 3135 осіб.

Голова ГУР Кирило Буданов розповів журналістам про те, як Україна повертає додому своїх захисників із полону, та хто в цьому сприяє. Частину інтерв’ю Буданов опублікував на своїй сторінці у телеграм, передає УНН.

Сьогодні Україна повернула додому ще 100 Захисників з російського полону. Не припиняємо докладати зусиль, аби визволити з полону всіх наших людей.

– написав Буданов під відео

Деталі

Буданов нагадав журналістам, що кількість повернених в Україну від початку повномасштабної війни вже досягла цифри у 3135 захисників та захисниць. 

Він також зазначив що робота із визволення наших оборонців з полону триває, і  цьому сприяють друзі України. Зокрема й представники з ОАЕ.

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Додатково

Ввечері 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців.  Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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