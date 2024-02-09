Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал журналистам о том, как Украина возвращает домой своих защитников из плена, и кто в этом способствует. Часть интервью Буданов опубликовал на своей странице в телеграмм, передает УНН.

Сегодня Украина вернула домой еще 100 Защитников из российского плена. Не прекращаем прилагать усилия, чтобы освободить из плена всех наших людей. - написал Буданов под видео

Детали

Буданов напомнил журналистам, что количество возвращенных в Украину с начала полномасштабной войны уже достигло цифры в 3135 защитников и защитниц.

Он также отметил, что работа по освобождению наших защитников из плена продолжается, и этому способствуют друзья Украины. В том числе и представители из ОАЭ.

Буданов призывает Канаду предоставить Украине ракеты CRV7 для отбития российской агрессии

Дополнительно

Вечером 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 100 украинцев. В частности, во время 51-го по счету обмена удалось освободить 84 защитников Мариуполя (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными