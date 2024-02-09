Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными
Благодаря сотрудничеству с ОАЭ и другими друзьями Украины, удалось вернулть домой еще 100 защитников из российского плена, а общее количество возвращенных с начала войны составляет 3135 человек.
Пентагон: мы уже сотрудничаем с новым командующим ВСУ Александром Сырским
Пентагон заявил, что будет эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.
В Грузии парламент утвердил новый состав правительства
Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с 45-летним Ираклием Кобахидзе 84 голосами "за" и 10 "против".
В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ
Группа ветеранов и инженеров австралийской армии вызвалась восстановить неиспользованные вертолеты "Тайпан", чтобы передать их украинским военным, но правительство заявило, что вертолеты не подлежат ремонту.
США ввели новые санкции: ограничения наложили на нефть из рф, и импорт российских алмазов
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении импорта российской нефти и алмазов, а также трех компаний из ОАЭ и Либерии за нарушение ценовых ограничений на российскую нефть.
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного
Президент провел закрытую встречу с журналистами, чтобы объяснить причины увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначения на его место Александра Сырского.
251 взрыв за день - россияне обстреляли 11 громад Сумщины
Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 251 взрыв из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и мин 8 февраля.
Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию
Пограничники в Венгрии задержали 38 мужчин, больше всего при попытке незаконного пересечения границы, которых перевозили в двух микроавтобусах вблизи границы.
Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат
Зеленский поблагодарил Сенат США за разблокирование дискуссии по поддержке Украины и других партнеров в борьбе с Россией.
В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского
США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.