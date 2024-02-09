ОАЕ продовжать допомагати з обмінами українських захисників

За посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів цьогоріч відбулося вже три обміни військовополонених між рф та Україною. ОАЕ і надалі докладатимуть зусиль для пошуку мирного врегулювання та пом'якшення гуманітарних наслідків війни. Про це повідомляє WAM з посиланням на Міністерство закордонних справ ОАЕ, пише УНН.

Міністерство підтвердило відданість ОАЕ продовженню зусиль, спрямованих на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, підкресливши свою послідовну позицію у закликах до дипломатії, діалогу та деескалації, а також прагнення підтримувати всі ініціативи, які пом’якшують гуманітарні наслідки кризи, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки посередництву ОАЕ на початку січня 2024 року двічі вдалося звільнити полонених з росії та України, а також ще одне успішне посередництво в грудні 2022 року, яке призвело до звільнення та обміну двома полоненими між США та рф.

Нагадаємо

8 лютого, Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що завдяки співпраці з ОАЕ та іншими друзями України, вдалось повернути додому ще 100 захисників з російського полону, а загальна кількість повернених з початку війни становить 3135 осіб.

Україна повернула 100 захисників з російського полону, з них 84 - оборонці Маріуполя