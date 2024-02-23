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ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:30  •  4877 просмотра

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ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предоставила оценку Объединенным Арабским Эмиратам, что открывает стране путь к исключению из "серого списка" юрисдикций, которые не соблюдают правила. Об этом сообщается в статье POLITICO, передает УНН.

После длительных обсуждений с органами власти, выездная группа подтвердила, что меры, принятые ОАЭ для эффективного расследования и судебного преследования случаев отмывания денег с высокой степенью риска, являются устойчивыми

- говорится в докладе FATF.

В ОАЭ заявляют, что выполнили требования FATF и привержены борьбе с отмыванием денег. Но по мнению критиков, это решение показывает, насколько далеко готовы пойти на компромисс давние сторонники усиления контроля над отмыванием денег во времена усиления глобальной нестабильности, на фоне войн в Европе и на Ближнем Востоке.

Контекст

Ранее некоторые из экспертов FATF считали, что стремление группы исключить ОАЭ из серого списка обусловлено политическими соображениями, чем прогрессом, достигнутым страной в борьбе с отмыванием денег.

Украина призывает FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Ираном и КНДР14 февраля 2024, 10:58 • 22122 просмотра

Группа европейских стран, которые сначала поддерживали введение санкций против ОАЭ, начали призывать организацию исключить страну из серого списка в прошлом году. Это изменение совпало по времени с попытками Европы заручиться поддержкой стран Персидского залива в решении своих энергетических потребностей после тотального вторжения россии в Украину, которое почти полностью прекратило поставки российского природного газа в ЕС.

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ19 февраля 2024, 08:52 • 23229 просмотров

FATF внесла ОАЭ в серый список в марте 2022 года, ссылаясь на серьезные недостатки в мерах государства Персидского залива против уклонения от санкций, финансирования терроризма и других преступлений. По словам официальных лиц в США и Европе, эта страна была ключевым каналом для Ирана, через который он осуществлял торговлю и обходил санкции.

Внесение страны в "черный список" FATF стало значительным репутационным ударом по крупнейшему финансовому центру Ближнего Востока, а также грозило ухудшением долгосрочных кредитных рейтингов страны. Чиновники из ОАЭ настойчиво лоббировали исключение страны из списка.

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег21 февраля 2024, 07:59 • 24249 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.

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