ОАЕ планують виключити з "сірого списку" країн, які відмивають гроші - ЗМІ

ОАЕ, ймовірно, будуть вилучені з "сірого списку" юрисдикцій FATF зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню грошей після того, як команда, що відвідала країну, підтвердила, що заходи з розслідування та судового переслідування справ з високим рівнем ризику є сталими.