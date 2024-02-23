ОАЕ планують виключити з "сірого списку" країн, які відмивають гроші - ЗМІ
Київ • УНН
ОАЕ, ймовірно, будуть вилучені з "сірого списку" юрисдикцій FATF зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню грошей після того, як команда, що відвідала країну, підтвердила, що заходи з розслідування та судового переслідування справ з високим рівнем ризику є сталими.
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) надала оцінку Об'єднаним Арабським Еміратам, що відкриває країні шлях до виключення з "сірого списку" юрисдикцій, які не дотримуються правил. Про це повідомляється у статті POLITICO, передає УНН.
Після тривалих обговорень з органами влади, виїзна група підтвердила, що заходи, вжиті ОАЕ для ефективного розслідування і судового переслідування випадків відмивання грошей з високим ступенем ризику, є стійкими
В ОАЕ заявляють, що виконали вимоги FATF і віддані боротьбі з відмиванням грошей. Але на думку критиків, це рішення показує, наскільки далеко готові піти на компроміс давні прихильники посилення контролю над відмиванням грошей у часи посилення глобальної нестабільності, на тлі воєн у Європі та на Близькому Сході.
Контекст
Раніше деякі з експертів FATF вважали, що прагнення групи виключити ОАЕ з сірого списку зумовлене політичними міркуваннями, ніж прогресом, досягнутим країною у боротьбі з відмиванням грошей.
Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР14.02.24, 12:58 • 24561 перегляд
Група європейських країн, які спочатку підтримували введення санкцій проти ОАЕ, почали закликати організацію виключити країну з сірого списку минулого року. Ця зміна збіглася в часі з намаганнями Європи заручитися підтримкою країн Перської затоки у вирішенні своїх енергетичних потреб після тотального вторгнення росії в Україну, яке майже повністю припинило постачання російського природного газу до ЄС.
Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з рф і почали закривати рахунки клієнтів – ЗМІ19.02.24, 10:52 • 25843 перегляди
FATF внесла ОАЕ до сірого списку в березні 2022 року, посилаючись на серйозні недоліки в заходах держави Перської затоки проти ухилення від санкцій, фінансування тероризму та інших злочинів. За словами офіційних осіб у США та Європі, ця країна була ключовим каналом для Ірану, через який він здійснював торгівлю та обходив санкції.
Внесення країни до "чорного списку" FATF стало значним репутаційним ударом по найбільшому фінансовому центру Близького Сходу, а також загрожувало погіршенням довгострокових кредитних рейтингів країни. Чиновники з ОАЕ наполегливо лобіювали виключення країни зі списку.
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей21.02.24, 09:59 • 29206 переглядiв