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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81580 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137715 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135803 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132129 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126372 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ОАЭ и Саудовская Аравия запустят единую цифровую валюту

ОАЭ и Саудовская Аравия запустят единую цифровую валюту

Киев  •  УНН

 • 10250 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (UAECB) и Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) объявили о запуске единой цифровой валюты "Абер". Об этом пишет Gulf Business, передает УНН.

Валюта будет использоваться для финансовых расчетов между двумя странами.

UAECB и SAMA полагают, что их пилотный проект принесет пользу на местном и международном уровне. На начальных этапах основное внимание будет уделяться техническим аспектам.

Использование валюты будет ограничено определенным количеством банков в каждом штате.

Украина, тем временем, не спешит урегулировать рынок цифровых денег на законодательном уровне. В частности, Нацбанк считает, что для этого пока нет подходящих проектов ЗУ.

В парламенте - иного мнения. Сегодня на сайте ВР зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег. Автором одного из них является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. Он считает, что будущее страны - за цифровыми деньгами, вопреки тому, что именно его законопроект эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Законопроект Рыбалки раскритиковали также и его коллеги по партии. Дело в том, что Рыбалка сделал соавтором своего законопроекта о биткоинах свою же гражданскую супругу Анастасию Байбородину. Именно этот поступок коллеги радикала назвали “неэтичным”.

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