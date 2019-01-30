ОАЭ и Саудовская Аравия запустят единую цифровую валюту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (UAECB) и Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) объявили о запуске единой цифровой валюты "Абер". Об этом пишет Gulf Business, передает УНН.
Валюта будет использоваться для финансовых расчетов между двумя странами.
UAECB и SAMA полагают, что их пилотный проект принесет пользу на местном и международном уровне. На начальных этапах основное внимание будет уделяться техническим аспектам.
Использование валюты будет ограничено определенным количеством банков в каждом штате.
Украина, тем временем, не спешит урегулировать рынок цифровых денег на законодательном уровне. В частности, Нацбанк считает, что для этого пока нет подходящих проектов ЗУ.
В парламенте - иного мнения. Сегодня на сайте ВР зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег. Автором одного из них является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. Он считает, что будущее страны - за цифровыми деньгами, вопреки тому, что именно его законопроект эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Законопроект Рыбалки раскритиковали также и его коллеги по партии. Дело в том, что Рыбалка сделал соавтором своего законопроекта о биткоинах свою же гражданскую супругу Анастасию Байбородину. Именно этот поступок коллеги радикала назвали “неэтичным”.