Радикал Рибалка зробив свою подругу автором уже двох законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народний депутат від “Радикальної партії” Сергій Рибалка зробив свою подругу Анастасію Байбородіну співавтором вже двох законопроектів, передає УНН з посиланням на відповідні документи.
Так, першим законопроектом, в якому Рибалка вказав Байбородіну співавтором є законопроект про “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”.
Другим став “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)”.
Нагадаємо, нині нардеп перебуває разом із Анастасією Байбородіною у Сполучених Штатах.
Днями вона опублікувала світлини, на яких її із Рибалкою зображення транслювали великі рекламні борди на Манхеттені.
Лідеру “радикалів” такі “понти” від Рибалки не сподобалися і він натякнув йому, як вважають політологи, на необхідність скласти мандат.
“Пропоную Сергію визначитися, чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”, — написав Ляшко у Facebook.