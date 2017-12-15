Радикал Рыбалка сделал свою подругу автором уже двух законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка сделал свою подругу Анастасию Байбородину соавтором уже двух законопроектов, передает УНН со ссылкой на соответствующие документы.
Так, первым законопроектом, в котором Рыбалка указал Байбородину соавтором является законопроект "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине".
Вторым стал "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования рынка криптовалют и их производных в Украине)".
Напомним, сейчас нардеп находится вместе с Анастасией Байбородиной в Соединенных Штатах.
На днях она опубликовала фотографии, на которых ее с Рыбалкой изображения транслировали большие рекламные борды на Манхэттене.
Лидеру "радикалов" такие "понты" от Рыбалки не понравились и он намекнул ему, как считают политологи, на необходимость сдать мандат.
"Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматься: то ли понтоваться перед своей девушкой, то ли работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко в Facebook.