Радикал Рыбалка сделал свою подругу автором уже двух законопроектов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 17425 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101130 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103067 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103320 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117778 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103673 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106078 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112801 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117255 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Радикал Рыбалка сделал свою подругу автором уже двух законопроектов

Радикал Рыбалка сделал свою подругу автором уже двух законопроектов

Киев  •  УНН

 • 19155 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка сделал свою подругу Анастасию Байбородину соавтором уже двух законопроектов, передает УНН со ссылкой на соответствующие документы.

Так, первым законопроектом, в котором Рыбалка указал Байбородину соавтором является законопроект "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине".

Вторым стал "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования рынка криптовалют и их производных в Украине)".

Напомним, сейчас нардеп находится вместе с Анастасией Байбородиной в Соединенных Штатах.

На днях она опубликовала фотографии, на которых ее с Рыбалкой изображения транслировали большие рекламные борды на Манхэттене.

Лидеру "радикалов" такие "понты" от Рыбалки не понравились и он намекнул ему, как считают политологи, на необходимость сдать мандат.

"Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматься: то ли понтоваться перед своей девушкой, то ли работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко в Facebook.

Украинские Национальные Новости

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