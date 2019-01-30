ОАЕ і Саудівська Аравія запустять єдину цифрову валюту

Валюта буде використовуватися для фінансових розрахунків між двома країнами.

UAECB і SAMA вважають, що їх пілотний проект принесе користь на місцевому та міжнародному рівні. На початкових етапах основна увага буде приділятися технічним аспектам.

Використання валюти буде обмежено певною кількістю банків у кожному штаті.

Україна, тим часом, не поспішає врегулювати ринок цифрових грошей на законодавчому рівні. Зокрема, Нацбанк вважає, що для цього поки немає відповідних проектів ЗУ.

У парламенті - іншої думки. Сьогодні на сайті ВР зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей. Автором одного з них є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. Він вважає, що майбутнє країни - за цифровими грошима, попри те, що саме його законопроект експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Законопроект Рибалки розкритикували також і його колеги по партії. Справа в тому, що Рибалка зробив співавтором свого законопроекту про біткоїни свою ж цивільну дружину Анастасію Байбородіна. Саме цей вчинок колеги радикала назвали "неетичним".