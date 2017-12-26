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Рибалці пояснили, що неетично "протягувати" подруг до списків законотворців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Верховна Рада – це місце для роботи, а не для включення своїх подруг чи дружин до переліку авторів законопроектів. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, член фракції “Радикальная партія Олега Ляшка” Артем Вітко, коментуючи вчинок свого колеги “радикала” Сергія Рибалки.

Рибалці пояснили, що неетично "протягувати" подруг до списків законотворців

Нагадаємо, що напередодні Рибалка включив свою подругу Анастасію Байбородіну до переліку авторів двох законопроектів про криптовалюту.

Тож, Вітко вважає, що цей вчинок Рибалки — дуже неетичний.

“Що стосується законопроектів про криптовалюти та співавторства його подруги — я вважаю що ВР — це місце фахової роботи, а не місце для прописування своїх людей і створення своїх подруг чи дружин співавторами закону. Це не дуже етично як для депутата”, — сказав нардеп.

Загалом, за словами політика, питання легалізації ринку криптовалют дуже важливе і має бути врегульовано урядовим законом.

“Я вважаю що це має бути урядовий закон. Не факт, що депутатський буде гіршим, але до цього питання треба підходити дуже тонко. Повинна бути фахова дискусія: щоб були задіяні і люди із асоціацій, і представники ІТ-сфери, і представники НБУ. Щоб ми разом розробили такий закон, який би ні в якому разі не дозволив повторення історії „МММ“. Це вже питання державної безпеки, а тому і закон має бути дуже фаховий”, — резюмував Вітко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, нардеп Рибалка зробив свою подругу Байбородіну автором вже двох законопроектів.

Так, першим законопроектом, в якому Рибалка вказав Байбородіну співавтором, є проект “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”. Другим став “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)”.

У переліку авторів Байбородіна вказана як президент ГО “Всеукраїнська Асоціація криптовалют та блокчейн”. Згідно з даними Мін’юсту, ця організація була заснована лише у вересні поточного року, за місяць до реєстрації законопроектів. Про діяльність ГО нічого не відомо, окрім того, що асоціація має сторінку у соцмережах, де цитує новини про криптовалюту. Серед дописів ГО, зокрема, — і публікація відео із інтерв’ю Рибалки.

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