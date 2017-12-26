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Рыбалке объяснили, что неэтично "протягивать" подруг в списки законодателей

Киев • УНН

 • 22616 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Верховная Рада — это место для работы, а не для включения своих подруг или жен в перечень авторов законопроектов. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, член фракции “Радикальная партия Олега Ляшко” Артем Витко, комментируя поступок своего коллеги “радикала” Сергея Рыбалки.

Рыбалке объяснили, что неэтично "протягивать" подруг в списки законодателей

Напомним, что накануне Рыбалка включил свою подругу Анастасию Байбородину в перечень авторов двух законопроектов о криптовалюте.

Поэтому Витко считает, что этот поступок Рыбаки — очень неэтичный.

“Что касается законопроектов о криптовалюте и соавторства его подруги — я считаю, что ВР — это место профессиональной работы, а не место для прописывания своих людей и создания своих подруг или жен соавторами закона. Это не очень этично как для депутата”, — сказал нардеп.

В целом, по словам политика, вопрос легализации рынка криптовалюты очень важен и должен быть урегулирован правительственным законом.

“Я считаю, что это должен быть правительственный закон. Не факт, что депутатский будет хуже, но к этому вопросу надо подходить очень тонко. Должна быть профессиональная дискуссия: чтобы были задействованы и люди с ассоциаций, и представители ІТ-сферы и представители НБУ. Чтобы мы вместе разработали такой закон, который бы ни в коем случае не позволил повторения истории „МММ“. Это уже вопрос государственной безопасности, а потому и закон должен быть очень профессиональный”, — резюмировал Витко.

Напомним, как сообщал УНН, нардеп Рыбалка сделал свою подругу Байбородину автором уже двух законопроектов.

Так, первым законопроектом, в котором Рыбалка указал Байбородину соавтором, является проект “О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине”. Вторым стал “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования рынка криптовалют и их производных в Украине)”.

В перечне авторов Байбородина указана как президент ОО “Всеукраинская Ассоциация криптовалют и блокчейн”. Согласно данным Минюста, эта организация была основана лишь в сентябре текущего года, за месяц до регистрации законопроектов. О деятельности ОО ничего не известно, кроме того, что ассоциация имеет страницу в соцсетях, где цитирует новости о криптовалюте. Среди сообщений ОО, в том числе — и публикация видео с интервью Рыбалки.

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