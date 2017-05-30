О.Вукоевич вернулся в киевское "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Хорват Огнен Вукоевич, выступал за “Динамо” в период с 2008 до 2015 года, будет работать в киевском клубе менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
К своей новой работы экс-полузащитник приступит с 1 июня 2017 года.
Напомним, что О.Вукоевич родился 20 декабря 1983 года в городе Беловар, на профессиональном уровне дебютировал в составе одноименной команды. Затем играл за “Славен-Белупо”, “Льерс” и загребское “Динамо”, откуда перешел в “Динамо” (Киев). На правах аренды выступал за “Спартак” (Москва) и “Динамо” (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской “Аустрией”. Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере О.Вукоевича.
Заметим, что в составе “Динамо” игрок стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011).