О.Вукоевич вернулся в киевское "Динамо"

К своей новой работы экс-полузащитник приступит с 1 июня 2017 года.

Напомним, что О.Вукоевич родился 20 декабря 1983 года в городе Беловар, на профессиональном уровне дебютировал в составе одноименной команды. Затем играл за “Славен-Белупо”, “Льерс” и загребское “Динамо”, откуда перешел в “Динамо” (Киев). На правах аренды выступал за “Спартак” (Москва) и “Динамо” (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской “Аустрией”. Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере О.Вукоевича.

Заметим, что в составе “Динамо” игрок стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011).