О.Вукоєвич повернувся в київське "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Хорват Огнєн Вукоєвич, який виступав за “Динамо” у період з 2008 до 2015 року, працюватиме у київському клубі менеджером по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи. Про це повідомляє прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.
До своєї нової роботи екс-півзахисник приступить з 1 червня 2017 року.
Нагадаємо, що О.Вукоєвич народився 20 грудня 1983 року в місті Бєловар, на професійному рівні дебютував у складі однойменної команди. Потім грав за “Славен-Бєлупо”, “Льєрс” та загребське “Динамо”, звідки перейшов до “Динамо” (Київ). На правах оренди виступав за “Спартак” (Москва) та “Динамо” (Загреб), а у 2015 році підписав контракт із віденською “Аустрією”. Сезон 2016/2017 став останнім у ігровій кар’єрі О.Вукоєвича.
Зауважимо, що у складі “Динамо” гравець став чемпіоном України (2009), володарем Кубка України (2014) та Суперкубка України (2009, 2011).