А.Турчинов поздравил морских пехотинцев с праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности Украины А.Турчинов поздравил морских пехотинцев с их профессиональным праздником. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.
"Искренне поздравляю всех воинов-морских пехотинцев с профессиональным праздником. Вы первыми столкнулись с российской агрессией. Сегодня в ваших рядах - настоящие патриоты и рыцари своей страны", - отметил А.Турчинов.
А.Турчинов также добавил, что за два года большинство воинов-морских пехотинцев побывали в зоне АТО, в горячих точках сдерживая агрессию России и наводя ужас на врага.
"Верим в вас и гордимся вами. Всегда возвращайтесь с боевых заданий живыми и невредимыми. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи. С праздником. Слава Украине", - добавил секретарь СНБО.