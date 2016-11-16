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15 марта, 19:03 • 110184 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128912 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122073 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107872 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103034 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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А.Турчинов поздравил морских пехотинцев с праздником

А.Турчинов поздравил морских пехотинцев с праздником

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности Украины А.Турчинов поздравил морских пехотинцев с их профессиональным праздником. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

"Искренне поздравляю всех воинов-морских пехотинцев с профессиональным праздником. Вы первыми столкнулись с российской агрессией. Сегодня в ваших рядах - настоящие патриоты и рыцари своей страны", - отметил А.Турчинов.

А.Турчинов также добавил, что за два года большинство воинов-морских пехотинцев побывали в зоне АТО, в горячих точках сдерживая агрессию России и наводя ужас на врага.

"Верим в вас и гордимся вами. Всегда возвращайтесь с боевых заданий живыми и невредимыми. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи. С праздником. Слава Украине", - добавил секретарь СНБО.

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