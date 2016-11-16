О.Турчинов привітав морських піхотинців зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки України О.Турчинов привітав морських піхотинців з їх професійним святом. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
“Щиро вітаю всіх воїнів-морських піхотинців з професійним святом. Ви першими зіткнулися з російською агресією. Сьогодні в ваших рядах — справжні патріоти та лицарі своєї країни”, — зазначив О.Турчинов.
О.Турчинов також додав, що за два роки більшість воїнів-морських піхотинців побували в зоні АТО, в найгарячіших точках стримуючи агресію Росії і наводячи жах на ворога.
“Віримо у вас та пишаємося вами. Завжди повертайтеся з бойових завдань живими та неушкодженими. Нехай Господь береже вас та ваші родини. Зі святом. Слава Україні.”, — додав секретар РНБО.