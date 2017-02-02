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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Шлапак подтвердил блокирование Commerzbank 17 млн ​​евро средств ПриватБанка

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак подтвердил информацию о блокировании Commerzbank средств ПриватБанка в сумме 17 млн ​​евро. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

А.Шлапак подтвердил блокирование Commerzbank 17 млн ​​евро средств ПриватБанка

"Один из наших главных партнеров - Commerzbank, через который долгое время проходила фактически большая часть операций ПриватБанка, сегодня заблокировал на своих счетах порядка 17 млн евро наших средств. Почему он так поступил, мы сделали сейчас официальный запрос им и пытаемся выяснить, поскольку программа продолжается", - сказал он.

А.Шлапак уточнил, что программа с Commerzbank предусматривает 10 заключенных соглашений.

По этим соглашениям, отметил он, поставляется сельхозтехника в Украину под гарантии Hermes.

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