О.Шлапак підтвердив блокування Commerzbank 17 млн євро коштів ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова правління ПриватБанку Олескандр Шлапак підтвердив інформацію про блокування Commerzbank коштів ПриватБанку у сумі 17 млн євро. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Один з наших головних партнерів - Commerzbank, через який довгий час проходили фактично більша частина операцій ПриватБанку, сьогодні заблокував на своїх рахунках близько 17 млн євро наших коштів. Чому він так вчинив, ми зробили зараз офіційний запит їм і намагаємося з’ясувати, оскільки програма продовжується", - сказав він.
О.Шлапак уточнив, що програма з Commerzbank передбачає 10 укладених угод.
За цими угодами, зазначив він, поставляється сільгосптехніка в Україну під гарантії Hermes.