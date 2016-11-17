А.Лукашенко: мы грудью закрываем границу с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Ситуация в Украине принесла увеличение незаконного потока оружия и взрывчатки в Беларусь. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на tut.by.
"Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале. Нам очень непросто", - заявил он.
По словам президента Беларуси, все оружие и взрывчатка, которые ранее перемещали с запада на восток через Прибалтику и Украину, сегодня проходит через Беларусь.
"С одной стороны, это хорошо, а с другой - большие усилия и затраты, чтобы поддерживать безопасность", - добавил А.Лукашенко.