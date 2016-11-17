О.Лукашенко: ми грудьми закриваємо кордон з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ситуація в Україні принесла збільшення незаконного потоку зброї і вибухівки до Білорусі. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на tut.by.
"Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком йде зброя, вибухівка. Ми їх затримуємо не лише на кордоні, але й на залізничному вокзалі. Нам дуже непросто", - заявив він.
За словами президента Білорусі, вся зброя та вибухівки, яка раніше переміщалася із заходу на схід через Прибалтику і Україну, сьогодні проходить через Білорусь.
"З одного боку, це добре, а з іншого - потрібні великі зусилля і витрати, щоб утримувати безпеку", - додав О.Лукашенко.