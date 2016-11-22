А.Лень оформил четвертый дабл-дабл в сезоне НБА

В начале встречи центровой отметился двумя очками после броска с отклонением, а также реализовал два штрафных до конца четверти - 20:26. Старт третьей 12-минутки ознаменовалась слэм-данком от А.Леня. Впоследствии украинец в быстром нападении "Уизардс" поставил блок-шот центровому сборной Польши Марчину Гортату - 52:52.

В итоге наш соотечественник провел на паркете 30:56 минуты и записал на счет 11 очков (3/5 двухочковых, 5/6 штрафных), 10 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота при 3 потерях и 4 фолах. Однако такие цифры А.Леня не помогли команде из Аризоны победить - 101:106.

Таким образом уроженец города Антрацит совершил четвертый дабл-дабл в сезоне.

Стоит отметить, что персональный рекорд результативности во карьере установил Защитник "Уизардс" Брэдли Бил - 42 очка.

Напомним, что "Финикс" потерпел 11 поражение при 4 победах, у "Вашингтона" также 4 победы и 9 проигрышей.

Как сообщал УНН, дабл-дабл украинца помог "Финиксу" победить "Индиану".