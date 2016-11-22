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О.Лень оформив четвертий дабл-дабл в сезоні НБА

Київ • УНН

 • 8002 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представник України в НБА центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень став одним із найрезультативніших виконавців своєї команди у виїзному матчі проти представника Східної конференції "Вашингтон Візардс", повідомляє УНН.

О.Лень оформив четвертий дабл-дабл в сезоні НБА

На початку зустрічі центровий відзначився двома очками після кидка з відхиленням, а також реалізував два штрафних до кінця чверті – 20:26. Старт третьої 12-хвилинки ознаменувалася слем-данком від О.Лень. Згодом українець у швидкому нападі "Візардс" поставив блок-шот центровому збірної Польщі Марчіну Гортату – 52:52.

У підсумку наш співвітчизник провів на паркеті 30:56 хвилини та записав на рахунок 11 очок (3/5 двоочкові, 5/6 штрафні), 10 підбирань, 3 передачі і 3 блок-шоти при 3 втратах і 4 фолах. Проте такі цифри О.Леня не допомогли команді з Аризони перемогти – 101:106.

Таким чином уродженець міста Антрацит здійснив четвертий дабл-дабл в сезоні.

Варто відзначити, що персональний рекорд результативності в кар’єрі встановив захисник "Візардс" Бредлі Біл - 42 очки.

Нагадаємо, що "Фінікс" зазнав 11 поразки при 4 перемогах, у "Вашингтона" також 4 звитяги та 9 програшів.

Як повідомляв УНН, дабл-дабл українця допоміг "Фініксу" перемогти "Індіану".

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