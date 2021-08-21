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NYT: регулятор США планирует полностью одобрить вакцину Pfizer

NYT: регулятор США планирует полностью одобрить вакцину Pfizer

Киев  •  УНН

 • 20605 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в понедельник объявит о полном одобрении вакцины Pfizer, сообщает газета The New York Times, передает УНН.

Детали

По данным источников издания, регулирующие органы стремились завершить процесс до пятницы, но не успели из-за необходимости обработать “существенный объем документов и завершить переговоры с компанией-производителем”.

В FDA отказались от комментариев. По данным NYT, неофициальный крайний срок для оформления вакцины — 6 сентября.

Контекст

Вакцина Pfizer была разрешена для экстренного применения на территории американского государства в декабре. На данный момент в США ее получили более 203 миллионов человек.

При этом ни одна из трех используются в США вакцин против COVID-19 не получила полного одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как отмечает Reuters, полное одобрение вакцины могло бы стать стимулом для вакцинации большего числа американцев, поскольку будет подтвеждением того, что вакцина Pfizer безопасна и эффективна.

Напомним

С 20 сентября всем американцам будут предложены “бустерные” дозы прививки от COVID-19.

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