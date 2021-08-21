NYT: регулятор США планує повністю схвалити вакцину Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в понеділок оголосить про повне схвалення вакцини Pfizer, повідомляє газета The New York Times, передає УНН.
Деталі
За даними джерел видання, регулюючі органи прагнули завершити процес до п’ятниці, але не встигли через необхідність обробити “істотний обсяг документів і завершити переговори з компанією-виробником”.
У FDA відмовилися від коментарів. За даними NYT, неофіційний крайній термін для оформлення вакцини — 6 вересня.
Нагадаємо
Вакцина Pfizer була дозволена для екстреного застосування на території американської держави в грудні. На даний момент в США її отримали понад 203 мільйонів чоловік.
При цьому жодна з трьох використовуються в США вакцин проти COVID-19 не отримала повного схвалення з боку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.
Як зазначає Reuters, повне схвалення вакцини могло б стати стимулом для вакцинації більшого числа американців, оскільки буде подтвежденіем того, що вакцина Pfizer безпечна і ефективна.
Нагадаємо
З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані “бустерні” дози щеплення від COVID-19.